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Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Израилем началось очень активное взаимодействие в области кибербезопасности

Политика Материалы 30 мая 2023 15:03 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Израилем началось очень активное взаимодействие в области кибербезопасности

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БАКУ /Trend/ - Одной из областей, в которых мы относительно недавно начали сотрудничать, является область кибербезопасности. Мы очень рады, что в этой области началось очень активное взаимодействие.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном с Президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом заявлении для прессы.

Подчеркнув, что кибербезопасность является важной частью национальной безопасности каждой страны, глава государства отметил: «Определенно, большой опыт израильских компаний в этой области будет полезен для нас. Обучение молодого поколения, образование станут фундаментальным фактором для достижения наших целей и для того, чтобы обезопасить нас от угроз».

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