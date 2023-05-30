Президент Ильхам Алиев: Еврейская община Азербайджана – большое богатство нашей страны

БАКУ /Trend/ - Сегодня мы также обсудили возможности повышения уровня взаимного турпотока между нашими странами. Сегодня мы имеем всего 4 воздушных рейса в неделю, что, на мой взгляд, недостаточно, поэтому были даны поручения членам наших делегаций увеличить количество рейсов не только на сезонной, но и на постоянной основе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал 30 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном с Президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом заявлении для прессы.

Подчеркнув, что дано поручение об изучении возможности иметь больше презентационных возможностей, чтобы можно было приглашать больше туристов из Израиля, а также подробно рассказать о многовековой жизни еврейской общины Азербайджана, глава государства отметил, что еврейская община является большим богатством нашей страны.