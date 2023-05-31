На общевойсковом полигоне ВС Азербайджана прошли тактические учения с боевой стрельбой (ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на 2023 год, на общевойсковом полигоне состоялись тактические учения Н-ской воинской части с боевой стрельбой.

Как сообщили в минобороны Азербайджана, согласно плану учений, действия подразделений по выполнению задач были уточнены на карте, заслушаны доклады о принятых командирами решениях.

Подразделения выполнили тактические перемещения различными способами, продвигаясь в направлении территории вероятного совершения условным противником провокации, выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия.

В ходе тактических учений с боевой стрельбой мотострелковые части успешно выполнили поставленные задачи по обнаружению и обезвреживанию целей условного противника. Основное внимание при проведении учений было уделено дальнейшему повышению боеспособности подразделений, в том числе развитию полевых и практических навыков личного состава.