Президент Ильхам Алиев: Азербайджан сможет транспортировать в Европу как минимум 4 гигаватта «зеленой» энергии

БАКУ/Trend/ - В декабре прошлого года в Бухаресте прошло важное мероприятие в сфере «зеленой» энергии в присутствии президента Европейской комиссии. Во время мероприятия несколько стран - Азербайджан, Грузия, Венгрия, Румыния подписали соглашение о «зеленой» энергии и трансмиссии, которое в будущем, я уверен, станет глобальным проектом с участием большего количества стран и компаний.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» и 11-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия» - Caspian Power в Бакинском Экспо-центре.

Глава государства отметил, что на первом заседании организационного комитета, которое прошло в Баку, было достигнуто соглашение, что это будет интегрированный проект - от морского ветра с азербайджанского сектора Каспия до европейских рынков, включая линии передач и подводный кабель по дну Черного моря. «Сейчас мы находимся на стадии завершения технико-экономического обоснования. Мы считаем, что в рамках данного проекта мы сможем транспортировать как минимум 4 гигаватта «зеленой» энергии в Европу, что станет нашим дополнительным вкладом», - подчеркнул глава государства.