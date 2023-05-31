Президент Ильхам Алиев: В настоящее время Азербайджан повторяет свой успех в нефтегазовой истории, реализуя проекты, связанные с экспортом «зеленой» энергии

БАКУ/Trend/ - В этом году «Бакинская энергетическая неделя» приходится на период празднования 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа, основателя независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева. Это знаменательное событие. Формирование платформы энергетического диалога и выставочной деятельности в Азербайджане связано с исключительной ролью Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в послании Президента Ильхама Алиева, адресованном участникам «Бакинской энергетической недели».

В послании отмечается, что начало проведения выставки «Нефть и газ Каспия» и объявление нефтяной стратегии, разработанной под руководством общенационального лидера, пришлись на одно и то же время – 1994 год. Азербайджан, ставший надежным гарантом энергетической безопасности после подписания в том же году «Контракта века», создал успешный пример сотрудничества со всеми зарубежными партнерами в нефтегазовой сфере и экспорте энергетических ресурсов.

«В настоящее время Азербайджан повторяет свой успех в нефтегазовой истории, реализуя проекты, связанные с экспортом «зеленой» энергии», - подчеркнул глава государства.