Сегодняшняя встреча с азербайджанской и армянской сторонами очень важна - Шарль Мишель (ВИДЕО)

КИШИНЕВ/Trend/ - Сегодняшняя встреча с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном очень важна.

Как передает спецкор Trend, об этом заявил азербайджанским журналистам президент Европейского совета Шарль Мишель в кулуарах 2-го Европейского политического саммита в Кишиневе.

«Сегодня состоится важная встреча. Несколько недель назад мне довелось встретиться в Брюсселе с лидерами Азербайджана и Армении. Мы добились определенного прогресса, и я надеюсь, что на этой встрече будет возможность подтвердить общую политическую волю для нормализации отношений между двумя странами» - сказал он.

Отметим, в замке Мими в 35 километрах от Кишинева сегодня начинает работу второй саммит Европейского политического сообщества.

В нем принимают участие около 47 глав государств и правительств.

Основными темами саммита являются совместные усилия для обеспечения мира и безопасности, энергетическая устойчивость и меры по борьбе с изменением климата и взаимосвязность в Европе для обеспечения более стабильного континента.