Три гражданки Азербайджана репатриированы из Ирака на родину - МИД

БАКУ /Trend/ - В результате проведенной правительством Азербайджана соответствующей координационной работы, а также поэтапных и скоординированных мер соответствующих государственных структур в страну репатриированы три гражданки Азербайджана, которые отбыли срок тюремного заключения в Ираке.

Как сообщили Trend в четверг в министерстве иностранных дел Азербайджана, на следующем этапе планируется доставить в страну еще 2 граждан страны, отбывших срок заключения.

В настоящее время продолжается соответствующая работа по поэтапному возвращению в страну отбывающих срок тюремного заключения в Ираке женщин-граждан Азербайджана. В связи с этим были направлены обращения в соответствующие государственные органы Ирака.

Отметим, что в результате мер, предпринятых правительством Азербайджана, до сих пор в страну возвращено 288 детей женщин, являющихся гражданами нашей страны.