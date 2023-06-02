Проводится работа для встречи с арестованным в Иране Фаридом Сафарли - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С 9 марта, то есть со дня поступления информации о пропаже без вести в Иране гражданина Азербайджана Фарида Сафарли, министерство иностранных дел для выяснения судьбы гражданина и разъяснения вопроса направило ноту посольству Ирана в нашей стране. После многочисленных обращений иранская сторона в ответ на ноту заявила, что Фарид Сафарли арестован, против него возбуждено уголовное дело. Соответствующая информация об этом была передана семье Ф.Сафарли.

Как передает Trend, об этом сказал начальник управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя информацию об аресте в Иране гражданина страны Фарида Сафарли.

"Несмотря на ограниченную деятельность диппредставительства Азербайджана в Иране в связи с известным террористическим инцидентом, с первого дня поступления информации о Фариде Сафарли министерство иностранных дел и наше генконсульство в Тебризе ведут переговоры с соответствующими иранскими структурами. Наряду с этим, с семьей Фарида Сафарли и самим Сафарли поддерживается регулярный контакт. Наше генконсульство в Тебризе проводит работу для проведения встречи с Фаридом Сафарли в ближайшее время", - отметил Гаджизаде.