МИД Азербайджана обратился к гражданам, желающим посетить Иран

БАКУ /Trend/ - Учитывая совершение в январе 2023 года террористического акта против посольства Азербайджана в Иране, а также ограниченный в настоящее время в результате этого состав нашего диппредставительства в этой стране, гражданам Азербайджана настоятельно рекомендуется не посещать Иран без особой необходимости, а тем, кто посетит данную страну - проявлять крайнюю осторожность.

Об этом, как передает в субботу Trend, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В сообщении говорится, что гражданам Азербайджана, находящимся в настоящее время в Иране, необходимо соблюдать меры безопасности. "Для консульских и других обращений просим наших граждан в Иране связываться с Генеральным консульством Азербайджана в Тебризе, находящимся по адресу: Тебриз, Велиаср, улица Ариф, 9, по телефону (+98413) 333 48 03, электронной почте - [email protected], факсу (+98413) 331 53 80. Сайт посольства - tabriz.mfa.gov.az", - говорится в сообщении ведомства.