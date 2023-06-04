Закир Гасанов направил поздравительное письмо своему турецкому коллеге

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил поздравительное письмо новому министру обороны Турецкой Республики генералу армии Яшару Гюлеру, передает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

"Господин Яшар Гюлер, от своего имени и от имени личного состава азербайджанской армии искренне поздравляю вас с назначением на должность министра национальной обороны Турецкой Республики.

Будучи начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Турецкой Республики, вы поддерживали совершенствование азербайджанской армии и повышение ее боеспособности.

Уверен, что наша совместная деятельность продолжится на высоком уровне и в период вашего пребывания на посту Министра национальной обороны Турецкой Республики.

Вы внесете большой вклад в дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества между армиями Азербайджана и Турции.

Еще раз от своего имени и от имени личного состава азербайджанской армии сердечно поздравляю вас и желаю вам больших успехов в вашей будущей деятельности", - говорится в письме.