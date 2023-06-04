ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Около 18:25 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные в поселке Юхары Айрым Кяльбаджарского района, со своих позиций, расположенных в направлении поселка Зарканд Басаркечерского района.

Подразделениями нашей армии были приняты ответные меры", - отметили в министерстве.