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ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении

Политика Материалы 4 июня 2023 22:27 (UTC +04:00)
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении

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БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Около 18:25 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные в поселке Юхары Айрым Кяльбаджарского района, со своих позиций, расположенных в направлении поселка Зарканд Басаркечерского района.

Подразделениями нашей армии были приняты ответные меры", - отметили в министерстве.

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