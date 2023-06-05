Милли Меджлис Азербайджана готов к дальнейшему расширению сотрудничества с Кнессетом - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - 5 июня председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с делегацией Кнессета Израиля во главе с председателем комитета Кнессета по иностранным делам и обороне Юлием Йоэлем Эдельштейном.

Как сообщили Trend в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, выразив удовлетворение визитом делегации в парламент Азербайджана, председатель Милли Меджлиса отметила, что Азербайджан и Израиль являются дружественными и партнерскими странами.

Спикер Сахиба Гафарова отметила, что активный политический диалог между нашими странами, визиты и встречи на высоком уровне сыграли исключительную роль в развитии отношений. Сахиба Гафарова высоко оценила первый официальный визит Президента Ицхака Герцога в Азербайджан в мае этого года и выразила уверенность в том, что визит внесет большой вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Израилем. Спикер также отметила, что открытие в этом году посольства Азербайджана в Израиле будет способствовать расширению связей между двумя странами и созданию широких возможностей для сотрудничества.

На встрече Сахиба Гафарова отметила, что еврейская община Азербайджана активно участвует в общественно-политической жизни нашей страны. Она подчеркнула, что еврейская община окружена вниманием и заботой государства. В Азербайджане действуют синагоги, еврейские школы. В то же время наши соотечественники еврейского происхождения, проживающие в Израиле, также вносят большой вклад в развитие отношений между нашими странами.

Говоря о положительной роли, которую межпарламентские связи играют в развитии двусторонних отношений, председатель Милли Меджлиса высоко оценила деятельность групп дружбы в обоих парламентах, взаимные поездки членов парламента. Спикер Сахиба Гафарова подчеркнула готовность Милли Меджлиса к дальнейшему расширению сотрудничества с Кнессетом. Она также отметила, что расширение контактов сотрудничества между парламентскими комитетами, а также между группами дружбы послужит дальнейшему углублению связей между нашими законодательными органами.

Председатель комитета Кнессета по иностранным делам и обороне Израиля Юлий Йоэль Эдельштейн поблагодарил за оказанное гостеприимство и поделился добрыми впечатлениями от визита в нашу страну. Он отметил, что Израиль считает Азербайджан дружественной для себя страной. Председатель комитета выразил удовлетворение развитием наших связей по восходящей линии и подчеркнул, что партнерство между Израилем и Азербайджаном служит интересам наших народов, развитию мира и сотрудничества. Он напомнил о визите Президента Израиля Ицхака Герцога в нашу страну в конце прошлого месяца и сказал, что этот визит будет способствовать дальнейшему развитию отношений между нашими странами. Подчеркнув важность начала деятельности посольства Азербайджана в Израиле, он сказал, что это играет важную роль в дальнейшем расширении наших отношений. Юлий Йоэль Эдельштейн, отметив, что наши страны имеют успешные отношения сотрудничества в ряде сфер, сказал, что дальнейшее развитие отношений между нашими парламентами играет особую роль в углублении отношений между Азербайджаном и Израилем.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.