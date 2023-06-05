В Азербайджане изменен порядок выдачи разрешений на строительство

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Правила разрешения на строительство некоторых объектов строительства и порядок выдачи разрешения на эксплуатацию объекта строительства", сообщает в понедельник Trend.

В указе отмечается, что если документы, необходимые для получения разрешения на строительство, можно получить в соответствующем государственном органе (учреждении) через информационную систему электронного правительства, эти документы не требуются от заявителя. В случаях, когда доступ к таким документам через информационную систему электронного правительства невозможен, их представление запрашивается у соответствующего государственного органа (учреждения) на основании запроса с согласия заявителя или обеспечивается заявителем. В первом предложении пункта 3.3 после слов "в случае непредставления" добавлены слова "(с учетом положений пункта 3.2-1 настоящего Правила)".