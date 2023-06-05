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Джейхун Байрамов принял делегацию Кнессета Израиля (ФОТО)

Политика Материалы 5 июня 2023 20:22 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов принял делегацию Кнессета Израиля (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 5 июня 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял делегацию Кнессета Израиля.

Как сообщили Trend в МИД, в делегации во главе с председателем комитета по иностранным делам и обороне Юлием Эдельштейном были представлены также глава комитета по дипломатическим вопросам Сара Звебнер и член комитета Рам Бен Барак.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы повестки многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, события, происходящие в регионе.

Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил, что за 30 лет, прошедших с установления дипломатических отношений, связи, развивающиеся по различным направлениям, достигли уровня стратегического партнерства. Сославшись на официальный визит в Израиль в марте, министр Джейхун Байрамов отметил, что взаимные визиты, политический диалог играют важную роль в развитии отношений. Было отмечено, что повестка двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в политической, экономической, энергетической, культурной, гуманитарной и других сферах, взаимовыгодные отношения, эффективность парламентской дипломатии являются результатом усилий наших стран.

Председатель комитета Юлий Эдельштейн, говоря о развитии отношений между Азербайджаном и Израилем, основанных на взаимном уважении, поддержке и дружбе, выразил уверенность в том, что открытие посольства Азербайджана в Израиле послужит дальнейшему укреплению отношений.

В ходе встречи была подчеркнута роль еврейской общины страны как особого фактора развития отношений.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Джейхун Байрамов принял делегацию Кнессета Израиля (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял делегацию Кнессета Израиля (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял делегацию Кнессета Израиля (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял делегацию Кнессета Израиля (ФОТО)
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