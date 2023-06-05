Джейхун Байрамов принял делегацию Кнессета Израиля (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 5 июня 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял делегацию Кнессета Израиля.

Как сообщили Trend в МИД, в делегации во главе с председателем комитета по иностранным делам и обороне Юлием Эдельштейном были представлены также глава комитета по дипломатическим вопросам Сара Звебнер и член комитета Рам Бен Барак.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы повестки многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, события, происходящие в регионе.

Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил, что за 30 лет, прошедших с установления дипломатических отношений, связи, развивающиеся по различным направлениям, достигли уровня стратегического партнерства. Сославшись на официальный визит в Израиль в марте, министр Джейхун Байрамов отметил, что взаимные визиты, политический диалог играют важную роль в развитии отношений. Было отмечено, что повестка двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в политической, экономической, энергетической, культурной, гуманитарной и других сферах, взаимовыгодные отношения, эффективность парламентской дипломатии являются результатом усилий наших стран.

Председатель комитета Юлий Эдельштейн, говоря о развитии отношений между Азербайджаном и Израилем, основанных на взаимном уважении, поддержке и дружбе, выразил уверенность в том, что открытие посольства Азербайджана в Израиле послужит дальнейшему укреплению отношений.

В ходе встречи была подчеркнута роль еврейской общины страны как особого фактора развития отношений.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.