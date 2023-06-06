Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Министерства сельского хозяйства в Баку (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку сдано в эксплуатацию новое административное здание Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, в открытии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

К построенным в последние годы в столице зданиям в стиле модерн добавилось еще одно. Новое здание, возведенное в Хатаинском районе на пересечении улиц Наджафгулу Рафиева и Сулеймана Везирова, также привлекает внимание современной архитектурой.

Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов проинформировал главу государства о здании.

Было отмечено, что строительство здания началось в 2017 году и завершилось в июне нынешнего года. Здание предназначено для работы около 500 сотрудников, наряду с аппаратом министерства, в нем будут размещаться Аграрное агентство кредитования и развития, Центр аграрных исследований, Центр аграрных инноваций и Организация «Волонтеры аграрного развития».

В фойе высотой 12 метров представлена композиция «Вечность». Ее автор – художник-скульптор Рашад Мехтиев.

Символический мотив композиции, состоящей из трех частей, отражает 100-летие со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа, основателя современного Азербайджанского государства, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева.

В композиции нашли отражение вечные ценности, отвечающие философии жизни азербайджанского народа, идеи, демонстрирующие дух человека-победителя, труд и изобилие, устойчивость. В композиции, в центре которой находится бюст Гейдара Алиева, ветви дерева тянутся к небу и бесконечности. Созданная в куфическом стиле сеть отображает небо, на котором мерцают 100 звезд, символизирующих 100-летие со дня рождения общенационального лидера.

Колонны, взметнувшиеся в небо вместе с деревом, олицетворяют устойчивость продовольственной безопасности. Ветви дерева тянутся к правой части композиции – картине, отражающей плодородные земли, на которых установились победа и мир. На картине, написанной масляными красками, изображены голуби, взлетающие в небо с величественной горы и широкого пшеничного поля, предвещая Победу, одержанную в 44-дневной Отечественной войне.

В левой части композиции «Вечность» отражено изваяние человеческих рук с дарами, выращенными на наших землях. Руки, олицетворяющие изобилие и труд, черпают силы в ветвях деревьев.

Было подчеркнуто, что здесь также создан специальный уголок «Гейдар Алиев – 100», посвященный общенациональному лидеру. В нынешнем году наш народ отмечает 100-летний юбилей основателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева. В уголке широко представлена работа, проделанная великим лидером для развития аграрного сектора в Азербайджане.

В ходе ознакомления с новым зданием министерства было отмечено, что на рабочих этажах, где имеются 215 кабинетов, созданы все условия для сотрудников. В здании имеются специальное помещение для Центра электронного управления, конференц-зал и зал заседаний, оснащенные современными мультимедийными средствами, а также комнаты для заседаний различного назначения, столовая. На территории построена автостоянка на 170 мест.

Отметим, что усиление государственной поддержки сельского хозяйства в нашей стране, применение механизма аграрного страхования оказывают позитивное влияние на динамичное развитие аграрного сектора. А результате объем производства сельскохозяйственной продукции в Азербайджане увеличился в 2022 году на 3,4 процента. Динамика роста сохранялась и в первые четыре месяца 2023 года. В этот период в стране отмечен 3,5 процентный рост объема производства сельскохозяйственной продукции по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Предоставление субсидий посредством Электронной сельскохозяйственной информационной системы способствует ежегодному повышению уровня цифровизации в аграрном секторе. Обеспечение доступности инноваций и современных технологий, технологических новшеств в аграрном секторе, сельскохозяйственной техники, либерализация рынка удобрений способствовали формированию здоровой конкурентной среды. Увеличение производства продукции повысило экспортный потенциал сельскохозяйственной продукции. Так, в прошлом году на внешние рынки из нашей страны была экспортирована сельскохозяйственная продукция стоимостью 886,1 миллиона долларов США. Объем экспорта увеличился по сравнению с предыдущим годом на 1 процент.