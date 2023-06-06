Джейхун Байрамов принял участие в "круглом столе" постоянных представителей стран ОБСЕ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в "круглом столе" постоянных представителей стран-членов ОБСЕ.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сообщается на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.

"Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в "круглом столе" под председательством Северной Македонии с участием постоянных представителей государств-членов ОБСЕ. Были проведены плодотворные обсуждения повестки сотрудничества ОБСЕ и вопросов касательно постконфликтного периода между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении.