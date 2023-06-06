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Джейхун Байрамов принял участие в "круглом столе" постоянных представителей стран ОБСЕ (ФОТО)

Политика Материалы 6 июня 2023 17:17 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов принял участие в "круглом столе" постоянных представителей стран ОБСЕ (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в "круглом столе" постоянных представителей стран-членов ОБСЕ.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сообщается на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.

"Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в "круглом столе" под председательством Северной Македонии с участием постоянных представителей государств-членов ОБСЕ. Были проведены плодотворные обсуждения повестки сотрудничества ОБСЕ и вопросов касательно постконфликтного периода между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении.

Джейхун Байрамов принял участие в "круглом столе" постоянных представителей стран ОБСЕ (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие в "круглом столе" постоянных представителей стран ОБСЕ (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие в "круглом столе" постоянных представителей стран ОБСЕ (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие в "круглом столе" постоянных представителей стран ОБСЕ (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие в "круглом столе" постоянных представителей стран ОБСЕ (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие в "круглом столе" постоянных представителей стран ОБСЕ (ФОТО)
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