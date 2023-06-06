Содокладчики ПАСЕ проинформированы о минном терроре Армении

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева встретилась с содокладчиками Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Яном Лидель-Грейнгером и Лиз Кристоферсен.

Об этом Trend сообщили во вторник в Аппарате омбудсмена.

Омбудсмен отметила, что в Азербайджане всегда с большим вниманием относятся к защите прав лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей, детей, беженцев, бывших вынужденных переселенцев, мигрантов и других социально чувствительных групп населения.

В ходе беседы она подчеркнула, что Армения до сих пор не предоставила информацию о судьбе почти 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны. Была также доведена до внимания информация о минном терроре со стороны Армении. В период оккупации Армения установила на территориях Азербайджана огромное количество мин, что сейчас затягивает безопасное возвращение на освобожденные от оккупации территории, создает серьезные препятствия для широкомасштабных строительно-восстановительных работ.