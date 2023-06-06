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Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе в рамках визита в Словакию (ФОТО)

Политика Материалы 6 июня 2023 23:29 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе в рамках визита в Словакию (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 6 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе, организованном аналитическим центром "GLOBSEC" в рамках своей деловой поездки в Словакию, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

На мероприятии были рассмотрены азербайджано-словацкие отношения, нынешнее состояние отношений с Европейским Союзом, вопросы глобальной и региональной безопасности, различные аспекты энергетической безопасности, задачи и вызовы в постконфликтный период в регионе, существующие минные угрозы, мирный процесс между Азербайджаном и Арменией и другие вопросы.

Министр Джейхун Байрамов ответил на многочисленные вопросы участников мероприятия.

Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе в рамках визита в Словакию (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе в рамках визита в Словакию (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе в рамках визита в Словакию (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе в рамках визита в Словакию (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе в рамках визита в Словакию (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе в рамках визита в Словакию (ФОТО)
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