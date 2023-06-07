Обеспечено передвижение армянских жителей Карабаха в обоих направлениях - Закир Гасанов

БАКУ /Trend/ - В настоящее время обеспечивается прозрачное и упорядоченное передвижение армянских жителей Карабаха, представителей Международного комитета Красного Креста, российского миротворческого контингента через пункт пропуска "Лачин" в обоих направлениях.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, принимая находящуюся с официальным визитом в нашей стране делегацию во главе с министром обороны Венгрии Кристофом Салай-Бобровницким.

Закир Гасанов проинформировал венгерского коллегу о провокациях, совершенных Арменией на условной азербайджано-армянской границе и на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент.

Было отмечено, что в целях предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения для незаконных армянских формирований, незаконных поездок иностранных граждан, разграбления природных богатств Азербайджана и других незаконных действий, Азербайджан установил пограничный пропускной пункт на Лачинской дороге.