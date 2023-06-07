Армения должна принять, что Карабах является частью Азербайджана - экс-президент Монтенегро

ШУША /Trend/ - Армения должна принять, что Карабах является частью Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сегодня сказал бывший президент Монтенегро Филип Вуянович во время выступления на международной конференции на тему "Реконструкция, мир и интеграция: энергия, экономика, окружающая среда и капитал" в Шуше.

"Мир между двумя странами должен быть восстановлен как можно скорее. Международное сообщество также должно поддержать это. Армения должна признать Карабах частью Азербайджана. Это также означает уважение к международному праву и способ достижения устойчивого мира", - добавил он.

Сегодня в Шуше проходит международное мероприятие на тему "Реконструкция, мир и интеграция: энергия, экономика, окружающая среда и капитал".

В мероприятии, которое проходит при организации Международного центра Низами Гянджеви, принимают участие до 30 бывших глав государств и правительств.

В ходе панельных заседаний, которые пройдут в рамках мероприятия, будут обсуждаться вопросы энергетики, экономики, окружающей среды, капитала, культурного наследия.

Первый день двухдневного мероприятия пройдет в Шуше, а второй - в Гяндже.