Азербайджан полон решимости реинтегрировать армянских жителей Карабаха в качестве полноправных граждан страны – Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан полон решимости реинтегрировать этнических армян, проживающих в Карабахском регионе страны, в свои политические, правовые, экономические и социальные рамки как полноправных граждан.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Trend в среду со ссылкой на МИД.

Министр отметил, что правительство назначило специального представителя по диалогу с местными армянами для обсуждения вопросов, касающихся их реинтеграции. "Наряду с международными документами, стороной которых мы выступаем, в частности Европейской конвенцией о правах человека и Рамочной конвенцией по защите национальных меньшинств, прочную основу для этого создают также Конституция Азербайджана, национальное законодательство. Верховенство закона и равенство всех перед законом составляют основу концепции всеобъемлющей безопасности ОБСЕ. К правам человека следует относиться справедливо и равноправно, с той же позицией и тем же акцентом. Как указано в Копенгагенском документе ОБСЕ, шаги, предпринимаемые в отношении защиты лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, должны соответствовать принципам равенства и недопустимости дискриминации в отношении других граждан соответствующего государства-участника. Невмешательство во внутренние дела государств, ненанесение ущерба интеграции лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и неразжигание сепаратизма на территории соседних государств, строгое соблюдение своих обязанностей и обязательств одинаково необходимо всем государствам. Защита прав человека лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, не должна нарушать территориальную целостность и суверенитет государств, а, напротив, должна укреплять их", - подчеркнул глава МИД.