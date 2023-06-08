В Азербайджане продолжаются учебные сборы с военнообязанными (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в Н-ской воинской части продолжаются учебные сборы с военнообязанными запаса, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На сборах были выполнены различные задачи в целях повышения уровня боевой подготовки, знаний и навыков военнообязанных.

Сначала до сведения военнообязанных были доведены правила безопасности, тактико-технические характеристики, правила неполной сборки-разборки и эксплуатации оружия.

Совершенствуя практические навыки на учебной площадке, военнообязанные успешно выполнили поставленные задачи по обнаружению и уничтожению целей условного противника.