МИД Азербайджана ответил на претензии Армена Григоряна

БАКУ /Trend/ - Заявления секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, озвученные им 8 июня во время выступления на заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске о том, что Азербайджан якобы обостряет ситуацию на границе с Арменией и Лачинской дороге, проводит политику применения силы, намеревается провести этническую чистку в отношении проживающих в Карабахском регионе страны армян, не имеют под собой никаких оснований, и это очередная манипуляция армянской стороны.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В заявлении отмечается, что тот факт, что армянская сторона, вместо выполнения взятых на себя обязательств, а также уважения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, до сих пор не прекратила попытки вмешательства во внутренние дела страны, такие как реинтеграция армянских жителей, свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в мире и стабильности в регионе.

"В качестве примера напоминаем секретарю Совета безопасности Армении о том, что Армения, вопреки своим обязательствам в рамках трехстороннего заявления, до сих пор не полностью вывела свои вооруженные силы с территории Азербайджана, и их присутствие на территории Азербайджана является не только нарушением всех норм и принципов международного права, но и источником серьезной угрозы. Тот факт, что через пограничный пункт пропуска "Лачин" в Азербайджане в течение дня свободно проходят десятки армянских жителей в обоих направлениях, следуя азербайджанскому законодательству и соответствующим процедурам, еще раз свидетельствует о том, что попытки Армении препятствовать процессу реинтеграции потерпели неудачу. Призываем Армению, вместо продолжения озвучивания необоснованных обвинений в адрес Азербайджана и введения в заблуждение международной общественности, воздерживаться от опасной риторики, наносящей ущерб обеспечению мира и безопасности в регионе, выполнять взятые на себя обязательства", - подчеркивается в заявлении МИД.