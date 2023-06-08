Италия всегда поддерживала справедливую позицию Азербайджана - министр

БАКУ /Trend/ - Во время конфликта между Азербайджаном и Арменией Италия всегда поддерживала Азербайджан и высказывала справедливую точку зрения.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на мероприятии, посвященном Дню Республики Италии.

«Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан в 2020 году восстановил свою территориальную целостность. Будь то во время конфликта или в постконфликтный период, Италия всегда высказывала справедливую точку зрения», - сказал министр.

По словам Бабаева, неслучайно, что среди западных стран именно итальянские официальные лица были первыми, кто посетил освобожденные территории Азербайджана.

«Кроме того, именно компании из дружественной Италии были одними из первых приглашенных начать деятельность на освобожденных от оккупации территориях страны», - добавил министр.