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Азербайджан закупает у Италии военно-транспортные самолеты

Политика Материалы 9 июня 2023 10:51 (UTC +04:00)
Азербайджан закупает у Италии военно-транспортные самолеты

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан закупает у Италии военно-транспортные самолеты, передает в пятницу Trend со ссылкой на сайт компании Leonardo.

Согласно информации, министерство обороны Азербайджана уже подписало контракт с итальянской стороной на поставку C-27J Spartan. Точная информация о числе самолетов, которые будут приобретены, не представлена.

Самолеты C-27J Spartan производства компании "Leonardo" хорошо зарекомендовали себя в международной практике при выполнении оборонительных и гражданских оборонительных задач в сложных географических рельефах и оперативных условиях.

Отметим, что стоимость 1 самолета производства компании "Leonardo" составляет от 65 до 70 миллионов долларов.

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