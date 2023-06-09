БАКУ /Trend/ - Азербайджан закупает у Италии военно-транспортные самолеты, передает в пятницу Trend со ссылкой на сайт компании Leonardo.

Согласно информации, министерство обороны Азербайджана уже подписало контракт с итальянской стороной на поставку C-27J Spartan. Точная информация о числе самолетов, которые будут приобретены, не представлена.

Самолеты C-27J Spartan производства компании "Leonardo" хорошо зарекомендовали себя в международной практике при выполнении оборонительных и гражданских оборонительных задач в сложных географических рельефах и оперативных условиях.

Отметим, что стоимость 1 самолета производства компании "Leonardo" составляет от 65 до 70 миллионов долларов.