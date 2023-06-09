Азербайджан при поддержке Фонда Гейдара Алиева представлен на Международной биеннале Revelations (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан представлен на Международной биеннале ремесел и творчества Revelations, которая отмечает свое 10-летие в знаменитом Grand Palais Ephemere в центре Парижа, напротив Эйфелевой башни. При поддержке Фонда Гейдара Алиева и организации посольства Азербайджана во Франции здесь экспонируется современная инсталляция «Под одним солнцем», созданная Эльвином Набизаде для Венецианской биеннале 2017 года и отобранная Фондом для участия в выставке Revelations. В рамках биеннале состоялось открытие стенда Азербайджана.

Как сообщает Trend, в открытии стенда приняли участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, помощник Президента Азербайджанской Республики, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, заместитель министра культуры Саадат Юсифова, руководитель азербайджано-французской межпарламентской рабочей группы в Милли Меджлисе Солтан Мамедов, президент Союза национальных музеев – Grand Palais Жан-Поль Клюзель, азербайджанские и французские депутаты, представители искусства.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева в своем выступлении рассказала о реализуемых Фондом Гейдара Алиева проектах по пропаганде азербайджанской культуры и искусства. Подчеркнув, что работы талантливых художников нашей страны неоднократно экспонировались в Париже при поддержке Фонда, дипломат сказала, что отражающая радугу инсталляция на стенде Азербайджана олицетворяет мир в нашей стране и ясное будущее.

Помощник Президента Азербайджанской Республики, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров отметил, что автор инсталляции, скульптор Эльвин Набизаде является одним из талантливых скульпторов – представителей современного искусства Азербайджана. Подчеркнув, что работы Э.Набизаде представлены во многих известных галереях мира, Анар Алакбаров сказал, что это его творение заняло особое место на Венецианской биеннале. Инсталляция выделяется своей уникальностью среди многочисленных работ, выставленных на биеннале Revelations.

Президент Союза национальных музеев – Grand Palais Жан-Поль Клюзель выразил удовлетворение участием Азербайджана в биеннале Revelations. Он довел до внимания, что основная цель биеннале – выявление и продвижение талантов в сфере художественного творчества. Revelations — это месседж в сфере культуры, связанный с миром, солидарностью. Стенд Азербайджана также отражает месседж биеннале.

Автор инсталляции «Под одним солнцем» Э.Набизаде поблагодарил Фонд Гейдара Алиева за предоставленную возможность. Он рассказал о процессе создания произведения. После того, как Азербайджан своей славной Победой в 44-дневной войне положил конец затяжному карабахскому конфликту, скульптор решил дать сазу новую, вторую жизнь – так и появилась инсталляция «Под одним солнцем». По словам скульптора, инсталляция в форме символа удачи – радуги, состоящая из 44 сазов, является олицетворением мультикультурализма Азербайджана, единства различных национальностей и народов, проживающих в нашей стране.

Стенд Азербайджана, подготовленный при поддержке Фонда Гейдара Алиева, который способствует защите наших национально-духовных ценностей и содействует популяризации нашей культуры во всем мире, благодаря уникальной инсталляции привлек внимание не только посетителей, но и участвующих в биеннале художников и творческих людей из разных стран.

Отметим, что в биеннале приняли участие около 400 художников и творческих людей из 30 стран мира. Международная биеннале ремесел и творчества Revelations, которая в этом году отмечает свое 10-летие и является эпицентром современного творчества, продлится до 11 июня.