Помощник Первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков обсудил с Президентом Северной Македонии мирный процесс на Южном Кавказе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита в Северную Македонию, осуществляющую в этом году функции действующего председателя ОБСЕ, помощник Первого вице-президента Азербайджана посол Эльчин Амирбеков провёл в Скопье встречи с Президентом страны Стево Пендаровским и спикером парламента Талатом Джафери, передает в пятницу Trend.

В ходе встреч до руководства Северной Македонии были подробно доведены позиция и оценка азербайджанской стороной нынешнего состояния и перспектив мирного процесса, направленного на постконфликтную нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией. Особый акцент был сделан на необходимости неукоснительного выполнения Ереваном взятых на себя обязательств, в первую очередь по немедленному и окончательному выводу вооруженных сил Республики Армения из Карабахского региона Азербайджана и созданию условий для открытия транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном.

Была выражена надежда на то, что официальный Скопье в качестве председателя ОБСЕ окажет всяческую поддержку выдвинутой Азербайджаном мирной повестки, реализация которой будет способствовать укреплению безопасности, стабильности и развитию всего Южнокавказского региона.