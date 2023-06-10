В Армении продлили незаконный арест азербайджанского военного

БАКУ /Trend/ - В Армении продлили незаконный арест Гусейна Ахундова, одного из заблудившихся азербайджанских военнослужащих, на 3 месяца.

Так называемый "судебный процесс" состоялся в суде общей юрисдикции в Западном Зангезуре, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Утверждается, что Ахундов "признал вину в инкриминируемых ему преступлениях", причем обвинения совершенно необоснованные.

Отметим, что на распространенных кадрах пленения Ахундова все ясно как божий день - на него оказывалось давление. Кроме того, не исключено, что в период следствия армянская сторона подвергла военнослужащего азербайджанской армии невыносимым пыткам и вынудила его признаться в преступлении.

Как видно, таким деструктивным решением официальный Ереван, укрепив свои позиции перед Азербайджаном, планирует получить от Баку в дипломатических дискуссиях что-нибудь в своих интересах. Но если официальный Ереван надеется добиться чего-то такими хитрыми, грязными, шантажирующими действиями в отношении азербайджанского военнослужащего, то он очень ошибается.

Отметим, что некоторое время назад из-за ограниченной видимости в неблагоприятных погодных условиях на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана пропали без вести солдаты азербайджанской армии - Бабиров Агшин Габиль оглу, 2004 года рождения, и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу, 2003 года рождения. Позже стало известно, что они были взяты в плен армянскими ВС. Также были широко распространены в социальных сетях и армянских СМИ кадры избиения и жестокого обращения с пленным азербайджанским военным.

Однако, к сожалению, международные организации, государства и главы государств, которые не устают изображать из себя защитников прав и свобод человека, до сих пор никак не отреагировали на кадры пыток в отношении азербайджанского военнослужащего.