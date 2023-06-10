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По поручению Президента Ильхама Алиева Украине переданы 20 тонн топлива (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 10 июня 2023 14:05 (UTC +04:00)
По поручению Президента Ильхама Алиева Украине переданы 20 тонн топлива (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева с учетом обращения украинской стороны SOCAR предоставила Украине 20 тонн топлива в качестве гуманитарной помощи, сообщает в субботу Trend.

Отметим, что накануне из Азербайджана была отправлена очередная гуманитарная помощь Украине. Гуманитарная помощь была организована по поручению Президента Ильхама Алиева с учетом поступившего от украинской стороны обращения. Гуманитарные грузы состоят из водопроводных труб, водяных насосов, спасательных жилетов.

По поручению Президента Ильхама Алиева Украине переданы 20 тонн топлива (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева Украине переданы 20 тонн топлива (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева Украине переданы 20 тонн топлива (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева Украине переданы 20 тонн топлива (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева Украине переданы 20 тонн топлива (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева Украине переданы 20 тонн топлива (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева Украине переданы 20 тонн топлива (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева Украине переданы 20 тонн топлива (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева Украине переданы 20 тонн топлива (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева Украине переданы 20 тонн топлива (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева Украине переданы 20 тонн топлива (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева Украине переданы 20 тонн топлива (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева Украине переданы 20 тонн топлива (ФОТО/ВИДЕО)
По поручению Президента Ильхама Алиева Украине переданы 20 тонн топлива (ФОТО/ВИДЕО)
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