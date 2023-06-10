Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-белорусские связи, характеризующиеся плодотворным сотрудничеством, вызывают особое удовлетворение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное послание белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь.

Как сообщает Trend, глава государства в этот знаменательный день вновь отметил высокий уровень азербайджано-белорусских отношений, которые за последние три десятилетия последовательно расширялись и углублялись в духе взаимовыгодного партнерства, опираясь на добрые традиции дружбы, взаимного уважения и доверия, связывающие наши народы.

«Наши межгосударственные связи, прошедшие большой путь развития и характеризующиеся активным политическим диалогом, интенсивными контактами и тесным взаимодействием в двустороннем и многостороннем форматах, плодотворным сотрудничеством в торгово-экономической, гуманитарной и многих других сферах, вызывают особое удовлетворение», – отметил Президент Ильхам Алиев.

Подчеркнув весомый личный вклад Александра Лукашенко в поступательное развитие азербайджано-белорусских отношений, повышение их уровня до стратегического партнерства, глава государства выразил уверенность в том, что совместными усилиями отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью будут и далее всесторонне укрепляться и наполняться новым содержанием в интересах наших народов и стран.