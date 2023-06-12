БАКУ /Trend/ - Синан Оган будет сопровождать Эрдогана во время его визита в Азербайджан.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на TurkicWorld, в рамках официального визита, намеченного на 13 июня вместе с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Азербайджан посетит также и бывший кандидат в Президенты Турции, член Великого национального собрания Турции Синан Оган.

Отметим, что Азербайджан и Турецкая Республика Северного Кипра стали первыми странами, куда запланировал отправится Эрдоган после своего избрания на пост Президента Турции.