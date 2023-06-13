Президент Турции: Работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях, показывают, как стремительно развивается Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Одним из важнейших вопросов, к которому Азербайджан проявляет особое отношение, является строительство дорог.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 июня во время заявления для прессы после встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

Подчеркнув, что в ходе своего предыдущего визита он наблюдал на освобожденных от оккупации территориях стремительное строительство тоннелей, мостов и виадуков, Президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал: «Это наглядно показывает, как стремительно развивается Азербайджан после Первой и Второй карабахских войн. Мы испытываем чувство гордости при виде этого».