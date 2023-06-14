ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана

БАКУ /Trend/ - 14 июня с 10:00 подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздейен района Веди, вновь подвергли интенсивному обстрелу из оружия различного калибра позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаркского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.

Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений", - говорится в сообщении.