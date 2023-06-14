Интеллектуальный потенциал Азербайджана выходит на первые позиции среди тюркских стран - посол Казахстана

БАКУ/Trend/ - Интеллектуальный потенциал Азербайджана выходит на первые позиции среди всех тюркских стран.

Как сообщает Trend, об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель в ходе "круглого стола", посвященного азербайджано-узбекским отношениям и досрочным выборам президента республики Узбекистан.

"Меня всегда особенно в последние годы удивляет интеллектуальный потенциал Азербайджана. Здесь столько очень интересных экспертов с разным мнением. Действительно, я думаю Азербайджан среди всех тюркских стран выходит на первые позиции в этом плане", - подчеркнул посол.

Он отметил, что одним из важных интеллектуальных центров в Азербайджане является Центр анализа международных отношений (ЦАМО), с которым планируются дальнейшее плодотворное сотрудничество.

"В нашем регионе происходят положительные процессы. Мы за ними наблюдаем и радуемся, а также по мере своих возможностей участвуем как в двустороннем, так и в многостороннем форматах на различных площадках, включая Организацию тюркских государств (ОТГ)", - добавил Алим Байель.