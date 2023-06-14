Глава МИД Франции намеренно закрывает глаза на свободное передвижение армянских жителей Карабаха – Айхан Гаджизаде

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Франции намеренно закрывает глаза на свободное передвижение армянских жителей Карабахского региона Азербайджана в обоих направлениях.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в Twitter.

Он подчеркнул, что утверждения о якобы "блокаде" противоречат заявлениям Франции о беспристрастности.

Отметим, что армянские жители Карабахского региона Азербайджана могут в любое время суток беспрепятственно переходить через погранично-пропускной пункт "Лачин". Для этого созданы все необходимые условия.