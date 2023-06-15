Президент Ильхам Алиев: Баку и Исламабад имеют полное взаимопонимание относительно того, как двигаться дальше

БАКУ/Trend/ - Сегодня мы обсудили широкий спектр вопросов нашей двусторонней повестки дня, а также вопросы регионального развития и региональной безопасности. У нас есть полное взаимопонимание относительно того, как двигаться дальше.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Глава государства сообщил, что в ближайшее время несколько делегаций из Азербайджана посетят Пакистан. «Одна касательно вопросов торговли и инвестиционной миссии, другая – по вопросам энергетического сотрудничества, а третья будет заниматься вопросами сотрудничества в оборонной промышленности», - сказал Президент Ильхам Алиев.