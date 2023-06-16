МИД Азербайджана ответил Пашиняну

БАКУ /Trend/ - Категорически отвергаем абсурдные утверждения, высказанные 16 июня премьер-министром Армении Николом Пашиняном на заседании правительства о том, что открытие Азербайджаном пункта пропуска в Лачине якобы создало "напряженную гуманитарную ситуацию", что Азербайджан "препятствует обеспечению армянских жителей товарами повседневного спроса и медицинскими продуктами", "проводит политику этнической чистки", о якобы провокациях Азербайджана на приграничных территориях.

Об этом Trend сказали в министерстве иностранных дел Азербайджана.

"Еще раз хотим напомнить, что любое вмешательство армянской стороны в вопрос учреждения Азербайджаном пограничного пункта пропуска на собственной суверенной территории является претензией на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и подобные действия противоречат всем нормам и принципам международного права.

Создается впечатление, что Армения, совершившая агрессию против Азербайджана и удерживавшая наши земли под оккупацией в течение почти 30 лет, обеспокоена тем, что после учреждения этого ППП она лишилась возможности предпринимать шаги, еще больше усугубляющие ситуацию, и заниматься незаконной деятельностью с использованием этой дороги.

Существуют соответствующие условия для прозрачного, безопасного и упорядоченного проезда армянских жителей Карабаха в обоих направлениях, и известно, что со дня учреждения ППП свободно воспользовались этой дорогой сотни жителей.

Цель провокации, совершенной Арменией 15 июня в отношении данного ППП и наших пограничников, состоит в том, чтобы бросить тень на успешную работу ППП и воспрепятствовать его безопасному и свободному использованию.

Неприемлемо расценивать как "блокаду" принятие Азербайджаном соответствующих мер с целью обеспечения безопасности на ППП и перехода через него после нападения, в ходе которого был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджана

Требуем от Армении, озвучивающей необоснованные заявления, отказаться от совершения провокаций, ответственно и конструктивно подойти к переговорам по мирному соглашению и вопросу открытия коммуникаций в регионе, соблюдать обязательства, вытекающие из трехстороннего заявления, включая полный вывод армянских сил с территорий Азербайджана, воздерживаться от шагов против территориальной целостности и суверенитета нашей страны", - говорится в заявлении МИД.