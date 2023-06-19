Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В связи с найденным в Агдаме массовым захоронением проводится расследование - (Дополнено)

Политика Материалы 19 июня 2023 13:02 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

В связи с найденным в Агдаме массовым захоронением проводится расследование - Генпрокуратура (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:27)

БАКУ /Trend/ - В связи с найденным в Агдаме массовым захоронением проводится расследование.

Как сообщили в понедельник Trend в Генпрокуратуре Азербайджана, в прокуратуре Агдамского района проводится расследование по факту обнаружения 19 июня около 09:00 при проведении работ по разминированию в районе освобожденного села Сарыджалы Агдамского района костных фрагментов, похожих на останки человека.

Лента

Лента новостей

Читать все новости