В связи с найденным в Агдаме массовым захоронением проводится расследование - (Дополнено)

В связи с найденным в Агдаме массовым захоронением проводится расследование - Генпрокуратура (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В связи с найденным в Агдаме массовым захоронением проводится расследование.

Как сообщили в понедельник Trend в Генпрокуратуре Азербайджана, в прокуратуре Агдамского района проводится расследование по факту обнаружения 19 июня около 09:00 при проведении работ по разминированию в районе освобожденного села Сарыджалы Агдамского района костных фрагментов, похожих на останки человека.