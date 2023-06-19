Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Сахиба Гафарова отправилась с официальным визитом в Австрию

Политика Материалы 19 июня 2023 17:13 (UTC +04:00)
Сахиба Гафарова отправилась с официальным визитом в Австрию

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 19 июня парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в столицу Вену (Австрия).

Как сообщили в понедельник Trend в Милли Меджлисе, в состав делегации входят председатели Комитетов Милли Меджлиса Тахир Миркишили (руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Австрией), Сиявуш Новрузов, депутаты Сахиб Алиев, Азер Керимли, Эльнур Аллахвердиев, руководитель Аппарата парламента Фарид Гаджиев и другие официальные лица.

В Международном аэропорту Вены делегацию встретили глава Управления протокола австрийского парламента Ева Руссек, посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садыгбейли и другие официальные лица.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости