В рамках VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" начался первый этап I тура Международного конкурса мугама (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 19 июня в Азербайджанской национальной консерватории в рамках VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" начался первый этап первого тура Международного конкурса мугама.

Как сообщает в понедельник Trend, Международный конкурс мугама организован по категориям "ханенде" и "инструментальное исполнение". Председателем жюри конкурса по этим категориям является ректор Национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими, членами жюри - главный редактор известного музыкального издания Songlines Саймон Бротон (Великобритания), музыкант из Ирака, исполнитель на уде, "Артист ЮНЕСКО за мир" Насир Шамма, создатель и дирижер Государственного камерного оркестра традиционных инструментов "Согдиана" из Узбекистана Фируза Абдурагимова, председатель исследовательской группы по музыке тюркоязычного мира Международного совета по традиционной музыке Абдуллах Акат (Турция).

Помимо азербайджанских участников, в Международном конкурсе мугама принимают участие исполнители из Ирана, Израиля, Узбекистана и Турции, всего 22 человека. За первое место борются 12 участников в категории "инструментальное исполнение" и 10 - в категории "ханенде".

Нашу страну на конкурсе представляют 5 исполнителей в категории "инструментальное исполнение" и 4 - в категории "ханенде". Это исполнители, занявшие первые три места на национальном конкурсе мугама - в категории "ханенде" Мирали Сарызаде, Хаял Гусейнов, Зумруд Мамедова, Дашгын Кюрчайлы и в категории "инструментальное исполнение" - Вагиф Тахмазов, Джахандар Микаилов, Байрамали Алиев и Солтан Надиров. Еще один исполнитель, представляющий нашу страну в категории "инструментальное исполнение" - Анар Велизаде, студент Национальной консерватории.

Первые прослушивания на конкурсе были проведены по категории "инструментальное исполнение". В этой категории выступили шесть исполнителей, прошедших жеребьевку - Байрамали Алиев, Солтан Надиров, Вагиф Тахмазов (Азербайджан), Зилола Рузиева, Джахонгир Отамуродов, Шохиджохан Йориев (Узбекистан), а по категории "ханенде" пятеро участников - Дашгын Кюрчайлы, Зумруд Мамедова (Азербайджан), Мохичехра Шахмуротова, Рамзиддин Эргашев, Достмурод Негмуродов (Узбекистан).

На следующем этапе первого тура конкурса, который состоится 20 июня, пройдут прослушивания еще 6 исполнителей по категории "инструментальное исполнение" и 5 исполнителей по категории "ханенде". Отметим, что после прослушиваний победители будут выбраны из числа исполнителей, прошедших во второй тур. Второй тур конкурса состоится 21 июня.

На заключительном концерте фестиваля, который пройдет 25 июня в Центре Гейдара Алиева, состоится награждение победителей. Победителей конкурса в категориях "ханенде" и "инструментальное исполнение" выберет международное жюри из Азербайджана, Великобритании, Ирака, Узбекистана и Турции. Будут вручены призы за 1-е, 2-е и 3-е места в обеих категориях, а также "Гран-при".

VI Международный музыкальный фестиваль "Мир мугама" проводится при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры и при поддержке министерства науки и образования, Азербайджанской национальной консерватории.