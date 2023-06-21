В Азербайджане предлагается внести изменения в закон "О политических партиях"

БАКУ /Trend/ - Политические партии, осуществляющие пожертвования при помощи банковских операций без предоставления информации об этом в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), будут оштрафованы.

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно предложенным изменениям в закон "О политических партиях", за проведение политической партией банковских операций или любых других операций с целью пожертвования без предоставления информации об этом в Центральную избирательную комиссию в установленном порядке, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 2 000 до 3 000 манатов, юридические лица - на сумму от 6 000 до 8 000 манатов.