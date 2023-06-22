У нас будут совместные проекты с Азербайджаном - Администрация Эрдогана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - У нас будут совместные проекты с Азербайджаном.

Об этом в эксклюзивном заявлении Trend заявил руководитель Управления кадров Администрации Президента Турции Салим Атай.

Он отметил, что сегодня в Турции обучается более 35 тысяч азербайджанских студентов.

"Большинство из них обучаются в Турции медицине (фармацевтика, стоматология). Азербайджанцы, работающие в общественном и государственном секторах, также получили образование в Турции. Между Азербайджаном и Турцией имеются очень крепкие отношения.

Управление кадров было создано в 2018 году, когда наша страна перешла к президентской форме правления, и мы работаем непосредственно под руководством Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Мы фактически преобразовываем страну и общество. Эта трансформация становится современной и инновационной в соответствии с происходящими в мире процессами, и мы разработали конкретные механизмы, которые я представлю на Саммите человеческих ресурсов в Баку", - сказал Атай.

Он также добавил, что Турция готова поделиться этими механизмами как с Азербайджаном, так и с другими тюркскими государствами.

"Наши механизмы и достижения сегодня рассматриваются в мире как пример для подражания",- добавил Атай.