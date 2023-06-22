Великобритания и Азербайджан взяли на себя обязательства по устранению региональных и глобальных угроз - посольство

БАКУ /Trend/ - Великобритания и Азербайджан взяли на себя обязательства по региональной безопасности и устранению глобальных угроз.

Об этом сообщили в четверг Trend в посольстве Великобритании в Азербайджане.

Было отмечено, что 21 июня министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли встретился в Лондоне с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым на конференции по восстановлению Украины. В ходе встречи он с удовлетворением отметил, что Азербайджан, как составная часть пятого стратегического диалога Великобритания - Азербайджан, поддерживает Украину посредством оказания жизненно важной гуманитарной помощи, в том числе поставки электрогенераторов, водяных насосов и медицинских принадлежностей.

Клеверли приветствовал последние достижения в переговорном процессе по мирному урегулированию отношений с Арменией и призвал Джейхуна Байрамова сохранить динамику, достигнутую в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном.

Во вторник, 20 июня, в министерстве иностранных дел в рамках диалога государственный министр Великобритании по европейскому региону Лео Докерти принял министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, чтобы обсудить возможности для более тесного сотрудничества в сферах безопасности, торговли и культуры.

Докерти подчеркнул позицию Великобритании как крупнейшего иностранного инвестора в Азербайджане для поддержки диверсификации экономики Азербайджана и содействия процессу перехода на энергию, которая позволит использовать потенциал возобновляемых источников энергии нашей страны.

Ведущая роль Великобритании в разминировании освобожденных от оккупации территорий была отмечена как наглядный пример приверженности страны установлению мира в регионе, и это является свидетельством поддержки Азербайджана Великобританией.

Министр также повторил предложение Великобритании поддержать Азербайджан в повышении кибербезопасности и усилении устойчивости к гибридным угрозам.

Докерти подчеркнул, что Великобритания готова поддержать прогресс в области прав человека, который важен для успешного и процветающего Азербайджана.

Нынешний диалог, организованный в рамках первого визита министра иностранных дел Азербайджана в Великобританию за более чем 10 лет, основан на визите министра Докерти в Баку, состоявшемся в феврале, в ходе которого он изложил приоритеты премьер-министра Великобритании и подписал меморандум взаимопонимания касательно совместных усилий по предотвращению проникновения нелегальных мигрантов и наркотиков в Европу.