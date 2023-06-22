Азербайджанские и турецкие депутаты провели обсуждения посредством телемоста - новый проект парламента Азербайджана и экспертной платформы "Baku Network" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках сотрудничества Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана и экспертной платформы "Baku Network" азербайджанские депутаты Турал Гянджалиев и Севиль Микаилова посредством телемоста провели обсуждения с депутатами Великого национального собрания (ВНСТ) Турции от "AK parti" Мустафой Джанбеком и Османом Местеном.

Как сообщает в четверг Trend, в ходе дебатов депутаты коснулись общественно-политических процессов, происходящих в регионе, отношений между Турцией и Азербайджаном, которые находятся на пике своего развития, примера демократии, который Турция продемонстрировала миру, проведя прозрачные и справедливые выборы, а также неконструктивной позиции Еревана в процессе переговоров по мирному соглашению с Азербайджаном и других вопросов. Парламентарии также подчеркнули важность дальнейшего развития связей между Милли Меджлисом Азербайджана и Великим национальным собранием Турции, работы над новыми проектами.

Азербайджанские депутаты отметили, что члены Милли Меджлиса проведением подобных теледебатов применяют инновационные методы в парламентской дипломатии. В деятельности Милли Меджлиса особое место занимает выполнение задач, поставленных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в сфере внешней политики, в частности доведение до мира азербайджанских реалий. Продвижение внешнеполитического курса азербайджанского государства в парламентской плоскости инновационными методами является велением дня и позволяет более эффективно осуществлять работу в этом направлении.

Отметим, что Милли Меджлис Азербайджана, используя возможности экспертной платформы "Baku Network", развивает парламентскую дипломатию по новому вектору. Целями являются дальнейшее расширение парламентской дипломатии по эффективным направлениям, организация деятельности в новой плоскости для доведения депутатами до внимания позиции Азербайджана в геополитических и геоэкономических процессах, происходящих в мире. Создаются возможности для проведения депутатами дебатов со своими коллегами в формате телемоста, предусмотрены дискуссии по вопросам, представляющим взаимный интерес, с участием известных политических деятелей, авторитетных экспертов. Этот телемост с участием членов ВНСТ также является неотъемлемой частью сотрудничества.

Представляем вниманию читателей полную видеоверсию дискуссии: