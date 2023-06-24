Искренне благодарен Президенту Ильхаму Алиеву за то внимание, которое он всегда оказывает сотрудничеству Татарстана и Азербайджана - Раис Рустам Минниханов (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/ - В первую очередь, хотел бы поблагодарить руководство Азербайджанской Республики, и в частности, Президента Ильхама Алиева, который всегда с вниманием относился и относится к развитию связей между нашими республиками, направленных на укрепление отношений между Россией и Азербайджаном.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов.

"Сложившиеся добрые традиции многолетнего продуктивного российско-азербайджанского сотрудничества стали прочной основой взаимодействия наших стран. В эти непростые времена мы сохранили эффективное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство. Татарстан – один из лидеров в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата страны. Особое внимание уделяется инновационному развитию. На территории нашей республики расположены 2 особые экономические зоны – Алабуга и Иннполис, 5 территорий опережающего социально-экономического развития. Все они предоставляют разного рода льготы. Компании в зависимости от своего рода деятельности выбирают наиболее привлекательные для себя условия и размещаются на этих площадках. Для того, чтобы максимально упростить работу инвесторам в Татарстане создано Агентство инвестиционного развития. Уверен, азербайджанские компании могут найти свою нишу на татарстанском рынке", - сказал он.

Минниханов отметил, что с Азербайджаном ведется работа по линии ведущих татарстанских компаний:

• «КАМАЗ» осуществляет поставки автомобилей и запасных частей к ним:

- сборка автомобилей из сборочных комплектов деталей осуществляется «Гянджинским автомобильным заводом», который также является официальным дистрибьютором ПАО «КАМАЗ» на рынке Азербайджана;

- действует совместное предприятие Автолизинг-Азербайджан (Гянджинский автомобильный завод и КАМАЗ), которое открыло новый сервисный центр вблизи города Джебраил;

- также функционируют 2 аттестованных сервисных центра в городах Баку и Гянджа;

"По итогам 2022 года наш товарооборот с Азербайджаном превысил 125 миллионов долларов, превысив показатель 2021 года почти на 80 процентов. Мы можем и должны и дальше наращивать взаимную торговлю, развивать наши контакты на самых разных площадках. Мы экспортируем в Азербайджан сельскохозяйственную, фармацевтическую, бумажную продукцию, древесину и её производные. В свою очередь, импортируем из Азербайджана нефтепродукты, минералы, молочную и плодоовощную продукцию. У нас есть все возможности для усиления взаимодействия в сфере энергетики и промышленности, автомобилестроения, вертолетостроения и судостроения, нефтехимии, газомоторного топлива, медицины, сельского хозяйства, информатизации и логистики", - сказал Раис Татарстана.

Он отметил, что Руспублика Татарстан и Азербайджан связаны Волгой и Каспием.

"Нам следует активнее использовать транспортные и логистические возможности Волжско-Каспийского бассейна. Убежден, совместными усилиями мы способны расширить масштабы нашего сотрудничества на благо развития взаимоотношений между Россией и Азербайджаном. Между нашими республиками подписано Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве (от 1996 года), которое является основополагающим документом в двустороннем взаимодействии. На его базе создана Совместная межправительственная комиссия по сотрудничеству между Татарстаном и Азербайджаном. В конце прошлого года в ходе моего визита в Баку мы договорились об активизации ее деятельности. В этом году мы уже имели честь принимать в разное время министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, его первого заместителя. В апреле текущего года состоялось очередное 3-е заседание нашей межправкомиссии в Татарстане. В Международном экономическом форуме KazanForum приняла участие представительная азербайджанская делегация во главе с заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым", - сказал Минниханов.

Минниханов с удовлетворением вспомнил о своем недавнем визите в Азербайджан.

"17 и 18 июня этого года мы с огромной радостью вновь посетили Азербайджанскую Республику, ознакомились с деятельностью ряда экономических районов, провели плодотворные официальные встречи, открыли сервисный центр «Auto Leasing Azerbaijan», созданный при участии ПАО «КАМАЗ», а также приняли участие в татарском национальном празднике Сабантуй на центральной набережной в Баку. Искренне благодарен Президенту Ильхаму Алиеву за нашу личную встречу и то внимание, которое он всегда оказывает сотрудничеству Татарстана и Азербайджана в рамках российско-азербайджанских отношений. С 1992 года в Азербайджане функционирует Представительство Татарстана, которое активно включено в работу и способствует интенсификации двусторонних контактов", - сказал Раис Татарстана.

По его словам, очень важно расширение гуманитарного взаимодействия между двумя республиками.

"В татарстанских вузах обучается более двухсот студентов из Азербайджана. В дальнейшем эти выпускники должны стать своего рода связующим звеном, призванными наращивать наше многоплановое сотрудничество. Также действующая в Татарстане Национально-культурная автономия азербайджанцев вносит огромный вклад в развитие наших взаимоотношений. Прямые авиарейсы из Казани в Баку способствуют росту нашего взаимодействия", - заключил Минниханов.

Twitter: @Lyaman_Zeyn