Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в США продолжатся до 29 июня - Госдеп

БАКУ /Trend/ - Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в США продолжатся до 29 июня.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Мы ожидаем, что переговоры начнутся завтра, во вторник и продолжатся до четверга на этой неделе. Госсекретарь Блинкен встретится с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, и в течение недели у нас будет больше подробностей. Мы по-прежнему верим, что мир находится в пределах доcягаемости, и прямой диалог является ключом к решению остающихся вопросов и достижению устойчивого и достойного мира", - сказал он.

Отметим, что 26 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена отправился с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки.

В рамках визита планируется проведение двусторонней встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, а также очередного раунда переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту "Двустороннего соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений".

Как сказал Trend глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана Айхан Гаджизаде, переговоры могут продлиться несколько дней.

«Встреча начнется завтра. Есть вероятность, что переговоры продолжатся несколько дней. Основной темой является мирное соглашение», - сказал он.