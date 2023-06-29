МИД Азербайджана ответил Макрону (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:22 )

БАКУ /Trend/ - Защищающие в одностороннем порядке Армению и не отражающие действительность очередные антиазербайджанские высказывания президента Франции Эмануэля Макрона на встрече с армянской общиной в Марселе неприемлемы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

МИД отмечает, что Макрон, запомнившийся неоднократными антиазербайджанскими заявлениями как во время 44-дневной войны, так и в постконфликтный период, не смог достичь своих целей в военное и послевоенное время.

"Утверждения о якобы давлении на Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева являются плодом воображения президента Франции Макрона. Попытки оказать давление на Президента Азербайджана никогда не приносили результатов. Президент Ильхам Алиев всегда успешно защищает национальные интересы Азербайджанской Республики на основе норм и принципов международного права. Это заявление еще раз показывает, что Макрон является инструментом в руках армянского лобби Франции. Отметим, что представитель армянской общины, которому он пытался дать объяснения, является одним из тех радикалов, в отношении которых Армения ввела запрет на въезд в страну.

На фоне поддержки Арменией территориальной целостности Азербайджана и признания Карабахского региона составной частью Азербайджана подобные предвзятые заявления Макрона не только препятствуют установлению мира и спокойствия в регионе, но и способствуют дальнейшему расширению деструктивной деятельности тех, кто поощряет и поддерживает сепаратизм и терроризм", - отмечается в заявлении.