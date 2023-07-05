Президент Ильхам Алиев: Франция должна извиниться за свое колониальное прошлое и акты геноцида

БАКУ/Trend/ - Во время геноцида при французском правлении были убиты почти 1,5 миллиона алжирцев. Черепа алжирских борцов за свободу до сих пор хранятся в парижском музее в качестве военных трофеев.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему «Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам».

Отметив, что это цинично и отвратительно, глава государства сказал: «Мы требуем от президента Франции Эмманюэля Макрона передать Алжиру останки его героев».

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Франция должна извиниться за свое колониальное прошлое и кровавые колониальные преступления, а также акты геноцида против государств-членов Движения неприсоединения в Африке, Юго-Восточной Азии и других местах.