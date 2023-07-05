Южный Судан заинтересован в развитии отношений с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с исполняющим обязанности министра иностранных дел и регионального сотрудничества Южного Судана Дэн Дау Дэн Малеком, находящимся с визитом в нашей стране для участия в министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи обсуждалась повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, были подчеркнуты потенциальные возможности для развития двусторонних отношений в различных направлениях, особенно в экономической, энергетической сферах, торговле и здравоохранении.

Отметив, что срок председательства Азербайджана в Движении неприсоединения близится к завершению, министр Джейхун Байрамов довел до внимания усилия и инициативы нашей страны во имя развития Движения.

Министр подчеркнул, что процедуры по членству Южного Судана в Движении неприсоединения завершены, и поздравил коллегу с новым членством страны.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел и регионального сотрудничества Южного Судана Дэн Дау Дэн Малек выразил признательность Азербайджану в связи с успешным председательством. Он отметил, что его страна заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.