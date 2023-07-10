Армения должна вывести свои незаконные вооруженные формирования из Карабаха – американские эксперты

БАКУ/Trend/ - Международный Суд ООН отклонил ходатайство Армении от 12 мая 2023 года о якобы "незаконности" Лачинского ППП Азербайджана и требовании "вывода всех вооружённых сил Азербайджана с Лачинской дороги".

Азербайджан поприветствовал справедливый отказ Международного суда в ходатайстве Армении о внесении поправок в решение суда от 22 февраля 2022 года.

Как сказала в субботу Trend американский аналитик Ирина Цукерман, это юридическое решение имеет важное значение для противодействия пропаганде и дезинформации со стороны армянских лоббистов во всем мире.

«Армения пытается убедить международное сообщество, что Лачинская дорога якобы заблокирована в течение нескольких месяцев, несмотря на отсутствие разведывательных данных или других доказательств, подтверждающих эти утверждения. Решение суда должно быть официально объявлено на пресс-конференциях для международных СМИ не только в Баку, но и через посольства во всех странах, где действует армянская диаспора. Кроме того, следует широко распространять видео и фотографии свободного передвижения через ППП "Лачин", чтобы разоблачить фейки о том, что Азербайджан якобы каким-то образом мешает доставке гуманитарной помощи», - подчеркнула она.

Как отметила Цукерман, по иронии судьбы Армения, которая неоднократно нарушала и все еще нарушает международное право, продолжает распространять дезинформацию о якобы «нарушении» прав человека.

«Пришло время начать спрашивать тех, кто распространяет эти фальшивые заявления — будь то СМИ или правозащитные НПО — действительно ли они заслуживают доверия и какой цели они служат, продвигая откровенно фейковую информацию и способствуя продлению региональной напряженности», - добавила она.

Американский эксперт, исследователь международных отношений и геополитики Евразии Питер Тейс подчеркнул, что недавнее решение, принятое Международным Судом ООН, считается значимым событием в истории этой организации.

Эксперт отметил, что Армения должна вывести свои незаконные вооруженные формирования из Карабаха и немедленно прекратить поставки оружия и боеприпасов на суверенной территории Азербайджана.

«Согласно международному праву, осуществление Азербайджаном контроля над своей суверенной территорией является совершенно законным и беспристрастная защита прав Азербайджана — это правильное решение. Эти позитивные меры, предпринятые Международным Судом, были бы невозможны без лидерства Президента Ильхама Алиева, который проводит динамичную внешнюю политику и поддерживает стратегические отношения со многими мировыми державами. Благодаря искусству эффективного государственного управления, сегодня Азербайджан пользуется абсолютным доверием за рубежом», - подчеркнул он.